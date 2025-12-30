با انعقاد تفاهم نامه مشترک میان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و دانشگاه ملی مهارت، این دانشگاه به قطب طراحی پوشاک کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در مراسمی که امروز با حضور معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس دانشگاه ملی مهارت و تولید کنندگان صاحب نام پوشاک در دانشگاه ملی مهارت برگزار شد، تفاهمنامه همکاری امضاء شد.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار در این مراسم گفت: این تفاهم نامه در واقع در امتداد تفاهم نامه سال گذشته با این دانشگاه است که طی آن بیش از دویست دستگاه تولید پوشاک در اختیار این دانشگاه قرار گرفت.

وی افزود: در این یکسال با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که یکی از موضوعاتی که در صنعت پوشاک به شدت نیاز به تقویت دارد، بحث طراحی در صنعت پوشاک است و با توجه به اینکه این دانشکده با وجود ۶ هزار دانشجویی که که بخش عمده شان در صنعت پوشاک به صورت مهارتی­ در حال تحصیل هستند، تصمیم گرفتیم که در راستای ارتقای تفاهم نامه سال گذشته این دانشگاه­ به ­­قطب طراحی پوشاک کشور تبدیل شود که قطعا در صنعت طراحی نقش مهمی خواهد داشت.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: یکی از چالش‌هایی که درصنعت پوشاک کشور وجود دارد، نداشتن ارتباط قدرتمند میان بازار، صنعت و دانشگاه بوده است و با توجه به اینکه دانشجویان دانشگاه شریعتی با کیفیت بالا در رشته‌های طراحی، دوخت، پارچه تحصیل می‌کنند این تفاهم نامه کمک میکند ۱۲۰ هزار بنگاه‌ تولید کننده پوشاک در سطح خرد وکلان در سراسر کشور از این ظرفیت علمی دانشگاه ملی مهارت استفاده کنند و به همکاری مشترک برسند.

وی افزود: طبق آمار این ۱۲۰ هزار تولید کننده پوشاک در حوزه کسب و کار‌های خرد و کوچیک در سه سال گذشته بیش از یکصد و چهل و پنج هزار تسهیلات دریافت کرده‌اند که پیش بینی می‌کنیم بالغ بر سیصد هزار نفر در این حوزه در حال فعالیت هستند.

سید مالک حسینی گفت: با این تفاهمنامه، بازیگران اصلی حوزه پوشاک یعنی وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت کار و اتحادیه‌های بخش خصوصی از ظرفیت بالای دانشگاه ملی مهارت درحوزه طراحی پوشاک استفاده می‌کنند

وی افزود: بازار پوشاک کشور در حدود ده میلیارد دلار تخمین زده شده است ولی سهم ما از صادرات حدود یکصد میلیون دلار است، این در حالی ست که صنعت پوشاک در جهان حدود یک هزار و هشتصد میلیارد دلار براورد شده است که سهم ما از ان ناچیز است.

مالک حسینی گفت: تمام بنگاه‌های خرد و کوچک در حوزه پوشاک در­ سراسر کشور می توانند با اتصال به این دانشگاه و استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشجویان این دانشگاه در رشته‌های مختلف تولید پوشاک بهره‌مند شوند.