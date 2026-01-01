پخش زنده
سد جیرفت در بارندگیهای اخیر با ۷۳ میلیون متر مکعب ذخیره جان دوبارهای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،بارشهای اخیر حدود ۱۰ درصد از ظرفیت مخزن سد جیرفت را آبگیری کرده و روند ورودیها همچنان افزایشی است واکنون ۳۰ درصد از مخزن سد دارای آب است که نسبت به مدت مشابه پارسال شرایط مطلوبتری را نشان میدهد.
ظرفیت اولیه این سد ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که پس از بارندگیها و به علت افزایش تراز مخزن به ۹۰ میلیون مترمکعب رسیده و با استمرار شرایط فعلی و همزمان با ذوب گسترده برفها امکان افزایش ذخیره تا سقف ۱۵۰ میلیون مترمکعب در ماههای آینده نیز وجود دارد.
سد جیرفت یک سد بتنی دو قوسی در شمال شهرستان جیرفت استان کرمان است که با ظرفیت ذخیره ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب روی رودخانه هلیل رود بنا شده است.
ساخت این سد سال ۱۳۵۴ آغاز شد؛ اما با وقوع انقلاب و جنگ ۸ ساله عملیات ساخت با توقف و کندی رو به رو شد تا اینکه در اواخر سال ۱۳۷۰ عملیات اصلی ساختمان سد تکمیل و در ۶ دی همان سال عملیات آبگیری آن آغاز شد.