اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکی آلپاین نونهالان و نوجوانان کشور با هدف حضور قدرتمند در رقابت‌های آسیایی، در پیست بین‌المللی پولادکف شهرستان سپیدان استان فارس آغاز شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد یزدان‌پناه، رئیس هیئت اسکی و ورزش‌های زمستانی فارس، اظهار کرد: این اردو از امروز با حضور ۲۸ اسکی‌باز نونهال و نوجوان از سراسر کشور در پیست پولادکف سپیدان آغاز شده و ملی‌پوشان تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات آسیایی دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: این اردو در دو مرحله برگزار خواهد شد و پس از پایان مراحل تمرینی، نفرات برتر توسط کادر فنی تیم ملی انتخاب می‌شوند. یزدان‌پناه افزود: چهار اسکی‌باز از استان فارس در این اردو حضور دارند و امیدواریم با توجه به ظرفیت و توانمندی ورزشکاران استان، فارس در ترکیب نهایی تیم ملی نماینده داشته باشد.

رئیس هیئت اسکی فارس با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا در کشور ازبکستان گفت: زمان دقیق این رقابت‌ها هنوز از سوی فدراسیون آسیایی اعلام نشده است.

یزدان‌پناه همچنین خاطرنشان کرد: با بارش‌های مناسب برف پاییزی و زمستانی، پیست بین‌المللی پولادکف آمادگی کامل برای میزبانی اردو‌های تیم ملی و مسابقات کشوری را دارد و ظرفیت‌های لازم برای برگزاری رقابت‌های بین‌المللی نیز در این مجموعه فراهم است.

شهرستان سپیدان در فاصله ۹۶ کیلومتری شمال‌غرب شیراز واقع شده و به عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش‌های زمستانی در جنوب کشور شناخته می‌شود.