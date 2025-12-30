رئیس مرکز بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست از بررسی وضعیت عضویت این سازمان در کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی در نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،آرمان خورسند گفت: در این جلسه نمایندگانی از اداره امور توافق‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره کل امور بین‌المللی محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور و بخش‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط‌زیست حضور داشتند.

رئیس مرکز بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در این نشست گفت: همه کنوانسیون‌ها و مجامع بین‌المللی که سازمان حفاظت محیط‌زیست در آنها عضویت دارد، مورد بررسی قرار گرفت و دلایل عضویت، خدمات ارائه‌شده از سوی این مجامع، همچنین وضعیت پرداخت‌ها و معوقات حق عضویت‌ها ارزیابی شد.

خورسند همچنین از اعلام ایجاد سامانه عضویت دولت در مجامع بین‌المللی توسط اداره امور توافق‌های ریاست جمهوری خبر داد و افزود: مقرر شد سازمان حفاظت محیط‌زیست، در راستای مصوبه هیأت وزیران و درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گزارش تفصیلی از وضعیت عضویت‌ها و نتایج این نشست را ارائه کند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر عضو بیش از ۱۰ کنوانسیون بین‌المللی است و بر اساس مقررات، مکلف به پرداخت حق عضویت تعیین‌شده از سوی دبیرخانه این کنوانسیون‌هاست.­