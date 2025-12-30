پخش زنده
هم اکنون تردد در جاده های اصلی و فرعی خراسان رضوی تحت تاثیر وقوع کولاک و برف و در مناطقی بارش باران قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت: از جاده های چناران - قوجان، چناران- مشهد، کمربندی چناران، جاده های خوشاب- قوچان و سبزوار- خوشاب برف وکولاک گزارش شده است.
یوسف بنی اسدی افزود: همچنین بارش برف سطح جاده ها در شهرستان های داورزن، جوین، جغتای، قوچان و جاده سبزوار - اسفراین در محدوده «بیدبرغمد» را لغزنده کرده است.
وی ادامه داد: بارش باران نیز بر رفت و آمد خودروها در جاده های نیشابور و سبزوار تاثیر گذاشته است.