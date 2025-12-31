بوشهر میزبان دوره ملی دانشافزایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: شصتوپنجمین دوره ملی دانشافزایی مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به میزبانی بوشهر در حال برگزاری است.
، جعفر بدری در نشست دوره ملی دانشافزایی مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده گفت: شصتوپنجمین دوره ملی دانشافزایی مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده با حضور گسترده فعالان این حوزه از سراسر کشور ۲ روز به میزبانی استان بوشهر برگزار میشود.
وی با اشاره به مشارکت حدود یکهزار نفر از مدیران و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره سراسر کشور در این دوره، افزود: این برنامه آموزشی بهصورت حضوری و اینترنتی برگزار خواهد شد تا امکان بهرهمندی حداکثری علاقهمندان فراهم شود.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر اضافه کرد: افشین بنیصفر بهعنوان مدرس، مباحث تخصصی و کاربردی را در این دوره ارائه میدهد.
وی با تشریح اهداف برگزاری این دوره، اظهار کرد: ارتقای توان علمی و مهارتی مشاوران، بهروزرسانی رویکردهای تشخیصی و درمانی، افزایش اثربخشی مداخلات بالینی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات مشاورهای در حوزه ازدواج و خانواده، از مهمترین اهداف این دوره ملی به شمار میرود.
بدری با تأکید بر اهمیت نقش مشاوره در تحکیم بنیان خانواده، بیان کرد: برگزاری چنین دورههایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت روان جامعه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و افزایش کارآمدی مراکز مشاوره ایفا کند.
وی یادآور شد: دوره ملی دانشافزایی مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به همت دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و با همکاری معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار میشود و بوشهر با میزبانی این رویداد علمی، گامی مؤثر در مسیر تقویت بنیان خانواده و ارتقای خدمات تخصصی مشاوره در کشور برمیدارد.