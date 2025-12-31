بوشهر میزبان دوره ملی دانش‌افزایی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: شصت‌وپنجمین دوره ملی دانش‌افزایی مدیران، روان‌شناسان و مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده به میزبانی بوشهر در حال برگزاری است.