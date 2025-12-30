۹ دی، تجلی بصیریت و پیوند امت و ولایت در کهگیلویه و بویراحمد

روزی که ملت ایران بار دیگر اثبات کرد در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، از جان مایه می‌گذارد.