امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آغاز توزیع برنج‌های وارداتی در بازار

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹- ۱۸:۲۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
مشاهده گوی آتشین در آسمان ژاپن!
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
سه ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
تخلف درج نکردن قیمت
تخلف درج نکردن قیمت
۱۴۰۴-۱۰-۰۶
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
ایران عاشورایی، از ۹ دی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۱۰-۰۸
خبرهای مرتبط

توزیع ۸۳ تن برنج تنظیم بازار در کازرون

توزیع برنج وارداتی با قیمت مصوب در بازار استان

توزیع ۷۸۴ تن برنج هندی برای تنظیم بازار استان کرمانشاه

آغاز توزیع برنج هندی در شهرستان لنده

خرید ۱۵۰ هزار تن برنج از هند و پاکستان

برچسب ها: برنج وارداتی ، توزیع کالا ، وزارت جهاد کشاورزی
 