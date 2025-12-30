مردم استان همدان همزمان با ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با حضور پرشور در صحنه، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان، اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، خانواده‌ها، دانش‌آموزان، فرهنگیان و کسبه با حضور در مراسم‌های مختلف، جلوه‌ای از وحدت، آگاهی و هوشیاری را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صحنه حضور دارند.

هم استانی‌ها در شهر‌های مختلف با حضور در اجتماعات نهم دی، سالروز این حماسه تاریخی را گرامیداشتند.