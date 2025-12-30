بهره برداری از ۲۰۰ مدرسه تا قبل از پایان سال در استان فارس
۲۰۰ مدرسه تا قبل از پایان سال در استان فارس بهره برداری می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس گفت:در نهضت مدرسه سازی از مجموع ۱ هزار و ۲۰۰ مدرسه در آستانه بهره برداری در سطح کشور، تعداد ۲۰۰ مدرسه مربوط به استان فارس است که تا قبل از پایان سال جاری به بهره برداری میرسد.
امین سینایی ادامه داد: مدیران و روسای آموزش و پرورش در فرصت محدود پیش بینی شده میتوانند پروژههای تعریف شده را تغییر دهد.
سینایی گفت: احداث هنرستانها در طرح نهضت مدرسه سازی در اولویت است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان فارس خاطر نشان کرد: در سطح کشور ۳۲ دانشگاه جامع فرهنگیان احداث میشود که در استان فارس بزرگترین دانشگاه فرهنگیان کشور در شیراز احداث خواهد شد.