با حضور قشرهای مختلف مردم، مراسم بزرگداشت آیت الله شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم با حضور مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب، زعیم حوزههای علمیه خوزستان، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشوری و استانی، سران و بزرگان عشایر و طوایف، روحانیون و قشرهای مختلف مردم در مسجد جامع امام خمینی (مصلی مهدیه امام خمینی) اهواز برگزار شد.
استاندار خوزستان در این مراسم استاندار خوزستان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت حلت آیت الله شفیعی گفت: آیتالله شفیعی عالمی برجسته، زاهد، وارسته و مردمی بود که محبت او در دلهای همه ما سوخته است و هر دلی سخن او را میپذیرفت.
سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به اینکه جایگاه رفیع این شخصیت گرانقدر را میتوان در پیام گرانسنگ مقام معظم رهبری به خوبی مشاهده کرد، ادامه داد: امروز همه ما سوگوار و مصیبتزده از دست دادن شخصیتی فرزانه هستیم.
وی با اشاره به حضور پرشکوه مردم در مراسم تشییع، تصریح کرد: وقتی این جمعیت عظیم و شیون را میدیدیم، حدیث گهربار امیرالمؤمنین (ع) را به خاطر آوردیم که فرمودند: با مردم چنان درآمیزید که، چون زندهاید، با شما مأنوس باشند و، چون از دنیا بروید، بر شما بگریند؛ آیتالله شفیعی دقیقاً این گونه بود.
استاندار خوزستان اخلاق تواضع، فروتنی، پاکسرشتی و در عین حال صلابت استوار ایشان را یادآور شد و ادامه داد: خانه ساده، فضای روحانی و نمازهای جماعت پرشور ایشان، هنوز در ذهن و ضمیر مردم این دیار نقش بسته است.
موالی زاده با توصیف هندسه فکری و معنوی آیتالله شفیعی، خاطرنشان کرد: سیر و سلوک معنوی ایشان در طول حیات پربرکتشان، از قبل از انقلاب در کنار امام راحل (ره) تا پس از آن در همراهی با رهبر فرزانه انقلاب، الگویی کمنظیر بود.
وی تأکید کرد: امروز در این مصیبت، نمیتوان گفت تنها فرد یا گروهی خاص صاحب عزا هستند؛ بلکه همه خوزستان، همه حاضران و همه پیروان مکتب اهلبیت عصمت و طهارت (ع) در این فقدان بزرگ، صاحب عزا هستند.
استاندار خوزستان بیان کرد: ایشان وارث راستین فرمان امام زمان (عج) به «حلحوایج مردم» بودند و پیام مقام معظم رهبری نیز بر این ویژگی ایشان گواهی داد.