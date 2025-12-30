پخش زنده
امروز: -
شانزدهمین جشنواره پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با هدف ترویج نوآوریهای علمی، امروز در سالن قلم مرکز همایشهای بینالمللی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این رویداد علمی، پژوهشگران و علاقهمندان به ارائه ایدههای نوآورانه در حوزه کتاب، کتابخانه و علم اطلاعات گرد هم آمدند تا دستاوردهای خود را در بخش مستقل «ایده و نوآوری» به نمایش بگذارند و بر پیوند میان پژوهش و نیازهای عملی تأکید شد.
در این مراسم، دکتر محمد زرهساز، رئیس انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران و غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حضور یافتند.
این جشنواره با هدف تبیین و انعکاس فعالیتهای علمی و نوآورانه و تشویق پژوهشگران به ارائه آثار پژوهشی شامل کتاب، پایاننامه، طرحهای پژوهشی و ایدههای نوآورانه برگزار شد و برگزارکنندگان بر اهمیت معرفی و حمایت از ایدههای نوآورانه و تقویت پیوند میان پژوهش، نوآوری و نیازهای عملی تأکید کردند.
بخش «ایده و نوآوری» در این دوره بهصورت رویداد مستقل طراحی و اجرا شد تا بستری مناسب برای تبادل اندیشه، همافزایی علمی، ارتقای مهارتهای ارتباط مؤثر و دیدهشدن ایدههای جدید در حوزههای مرتبط با کتاب، کتابخانه، علم اطلاعات، دانششناسی، تاریخ اسناد و موضوعات وابسته فراهم شود.
در این رویداد، ایدهها پس از بررسی اولیه توسط هیأت داوران، در معرض دید و ارزیابی حضار قرار گرفتند. داوران در دو مرحله به ارزیابی ایدهها پرداختند؛ بخشی از بررسیها از طریق ارزیابی تخصصی پنل داوران انجام شد و بخشی دیگر با رأیگیری حضار حاضر در سالن صورت گرفت. ایدهها در قالب پنلهای تخصصی ارائه شدند و ارزیابی نهایی بر اساس کیفیت محتوا و نحوه ارائه انجام شد.
برگزیدگان این بخش در آیین اختتامیه جشنواره پژوهش که روز بیستودوم دیماه برگزار میشود، معرفی و تقدیر خواهند شد.