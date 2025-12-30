پخش زنده
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: بخش سرمایهگذاری یکی از بخشهای مهم رویداد ملی «هفته بازی ایران: هفتخوان» است که تلاش میشود بهصورت علمیتر و یکپارچهتر دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حاجیمیرزایی در نخستین پیشرویداد ارائه معکوس رویداد سرمایهگذاری «هفته بازی ایران: هفتخوان» گفت: در قدم اول تلاش ما این بوده که تمام دستگاههایی که به بازیسازی علاقه دارند و بودجهای برای آن در اختیار دارند و میتوانند بخشی از بودجههای فرهنگی خود را به تولید بازی اختصاص دهند، در یک فضای همگرا به این جریان بپیوندند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که از مدل قدیمی سفارش دادن محصول به چند تیم بازیسازی محدود عبور کنیم و به مدل سرمایهگذاری دقیق، علمی و عادلانه برسیم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: به همین منظور، در گام نخست رویداد سرمایهگذاری هفته بازی ایران از دستگاهها و نهادهایی که مایل به تولید بازی هستند، دعوت کردیم در رویداد ارائه معکوس حضور پیدا کنند و به بازیسازان و سرمایهگذاران اعلام کنند چه مؤلفهها و فاکتورهایی در تولید بازی برایشان اهمیت دارد.
حاجیمیرزایی افزود: این دستگاهها مشخص میکنند روی چه بازیهایی، با چه میزان اثرگذاری فرهنگی، چه ویژگیهای آموزشی، برای چه تعداد مخاطب و با چه سبک و ژانری سرمایهگذاری میکنند تا در پیشرویدادهای بعدی بتوانیم ارائههای بازیسازان و سرمایهگذاران را جمعآوری کنیم.
او ادامه داد: طی ۱۰ کارگاه آموزشی، از ظرفیت دستگاهها و نهادهای مختلف، ناشران و مارکتها استفاده میکنیم تا در پایان این رویداد سرمایهگذاری، با حجم مناسبی از سرمایهگذاری روی بازیهایی که براساس نیازسنجی تولید شدهاند، مواجه شویم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: پس از این مرحله و در گام بعد از تولید بازی، خیال ما از بازار مصرف بازی نیز راحت خواهد بود.