هواشناسی در خصوص نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد و وقوع یخبندان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ادارهکل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشهها و پیشیابیهای جوی، نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از اواخر وقت امروز سهشنبه ۹ دی آغاز شده و تا اوایل وقت پنجشنبه ۱۱ دی ادامه دارد.
بر اساس این اطلاعیه، کاهش محسوس دمای هوا (۴ تا ۸ درجه سلسیوس)، بروز یخبندان و یخزدگی گسترده از پیامدهای این سامانه جوی است.
این پدیده جوی اغلب مناطق غربی، شرقی و جنوبی استان بهویژه مناطق بویینمیاندشت، چادگان، خوانسار، فریدونشهر، دهق، شهرضا، فریدن، گلپایگان، شاهینشهر و میمه، خور و بیابانک، نائین، اردستان و عسگران را در بر میگیرد.
ادارهکل هواشناسی استان اصفهان در این هشدار، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال آسیب به بخش کشاورزی، اختلال در تردد به دلیل یخزدگی جادهها را از مخاطرات اصلی این موج سرما عنوان کرده است.
مدیریت مصرف و تولید حاملهای انرژی، اجرای تدابیر پیشگیرانه در بخش کشاورزی، مدیریت تردد در مناطق کوهستانی و سردسیر، تنظیم دمای مدارس و مراکز آموزشی و همچنین تمهیدات لازم برای حملونقل عمومی بهعنوان مهمترین توصیههای هواشناسی برای کاهش اثرات این سامانه جوی اعلام شده است.