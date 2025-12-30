پخش زنده
تیزر جمعخوانی ۱۴ آیه قرآن با مضمون مهدوی با عنوان «آیههای امید»، اثر جدید گروه تواشیح محمدرسولالله (ص)، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به منظور نشر و ترویج آیات قرآن کریم با موضوع مهدویت و انس و ارتباط بیشتر محبان حضرت ولیعصر (عج) با آن آیات، اعضای گروه همخوانی و تواشیح محمد رسولالله (ص) در مسجد مقدس جمکران، ضمن جمعخوانی ۱۴ آیه مهدوی، آلبومی تصویری با عنوان «آیههای امید»، تولید کردند.
قرار است از مجموعه تولید شده که جزئی از طرح ملی «زندگی با آیهها» است در ماه مبارک شعبان بهرهبرداری و به فراخور از رسانه ملی و دیگر رسانهها پخش شود.
آیات موجود در این آلبوم تصویری شامل؛ آیات ۵ سوره قصص، آیات ۶۹ سوره زمر، ۸۱ سوره اسراء، ۶۲ سوره نمل، ۸۶ سوره هود، ۳۵ و ۵۵ سوره نور، ۳۳ سوره توبه، ۱۷ سوره حدید، سوره عصر، ۷ سوره انفال، ۸ سوره صف، ۱۰۵ سوره انبیاء و ۴۱ سوره حج است.