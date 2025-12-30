به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها پویش «به حرمت حاج قاسم می‌بخشم» در کرمان آغاز شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این پویش به منظور گذشت اولیای دم از قصاص محکومان در سراسر استان در حال اجراست که پارسال هم با اجرای این پویش، ۹ محکوم در استان از قصاص رهایی یافتند.

همچنین به مناسبت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی پویش مردمی "به عشق حاج قاسم" برای خدمت رسانی به زائران گلزار شهدای کرمان و دستگیری از نیازمندان در حال اجراست.

در این پویش مردمی کرمانیان دیار کریمان در ایام سالگرد شهادت شهید سلیمانی برای پاسداشت مقام سردار دل‌ها و دیگر شهدای مقاومت فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و کار‌های نیکوکارانه انجام می‌دهند.