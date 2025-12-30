



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف رجبیه، این فریضه الهی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقویت ایمان دانست و از مردم استان برای حضور گسترده در این آیین معنوی دعوت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان با اشاره به فرارسیدن ایام معنوی اعتکاف در ماه رجب، این فریضه الهی را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و بازگشت به فطرت الهی دانست و اظهار کرد: ماه رجب، ماه رحمت و استغفار و مقدمه‌ای برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان است و اعتکاف در این ایام بهترین زمینه برای پالایش روح و تقرب به درگاه الهی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، افزود: این آیین معنوی علاوه بر آثار روحی و اخلاقی، نقش مهمی در تقویت سرمایه‌های معنوی و اجتماعی جامعه دارد. حضور گسترده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در مساجد نشان‌دهنده نیاز جامعه امروز به آرامش درونی و پیوند دوباره با آموزه‌های دینی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با دعوت از مردم مؤمن استان برای حضور در اعتکاف رجبیه تصریح کرد: این سه روز فرصتی کوتاه، اما اثرگذار برای خلوت با خداوند، بازنگری در مسیر زندگی و تجدید عهد با ارزش‌های الهی است و می‌تواند آغازگر تحولی معنوی در زندگی فردی و اجتماعی باشد.

ولدان در ادامه با اشاره به روند ثبت‌نام اعتکاف گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم، ثبت‌نام همچنان ادامه دارد و آخرین مهلت آن فردا، چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه همزمان با میلاد امام جواد (ع) خواهد بود. وی تأکید کرد: متقاضیان باید هرچه سریع‌تر اقدام کنند تا امکان برنامه‌ریزی و میزبانی شایسته فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی کامل مساجد استان برای میزبانی از معتکفین خبر داد و افزود: با همکاری هیئت‌امنای مساجد، ائمه جماعات، مبلغین و مجموعه‌های فرهنگی، امکانات لازم و برنامه‌های متنوع عبادی و فرهنگی فراهم شده است تا شرکت‌کنندگان بیشترین بهره معنوی را از این آیین ببرند.