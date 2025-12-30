پخش زنده
با صرفه جویی در مصرف گاز، روزهای سرد پیش رو را بدون بحران سپری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به ورود توده هوای سرد و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق استان گفت: از ابتدای آذر تاکنون، مصرف گاز در بخش خانگی استان ۳۸ درصد افزایش یافته و عبور ایمن از روزهای سرد پیشرو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و مشارکت جدی شهروندان است.
ابراهیم محسنی هماگرانی با اشاره به اینکه این افزایش مصرف بهویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان محسوستر بوده است، افزود: شرکت گاز استان اصفهان با آمادگی کامل، تلاش خود را برای پایداری جریان گاز در استان بهکار گرفته است، اما مصرف بهینه و مدیریتشده مشترکان، نقش تعیینکنندهای در حفظ تعادل شبکه گاز دارد.
وی ادامه داد: تنظیم دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد، پوشیدن لباس گرم در منزل و محل کار، استفاده از پردههای ضخیم، درزگیری دربها و پنجرهها، بستن دریچه کولر با پوشش مناسب، خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضاهای کمرفتوآمد و استفاده حداکثری از نور و گرمای خورشید در طول روز، از جمله راهکارهای ساده، اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز طبیعی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین بر لزوم تنظیم صحیح وسایل گرمایشی تأکید کرد و گفت: تنظیم دمای پکیجها، موتورخانهها و آبگرمکنها در حد متعادل و پرهیز از روشن بودن همزمان وسایل گرمایشی غیرضروری، تأثیر مستقیمی در جلوگیری از مصرف بیرویه گاز دارد.
محسنی هماگرانی در پایان با تأکید بر اینکه گاز طبیعی سرمایهای ملی و متعلق به همه مردم است، ادامه داد: استفاده مسئولانه از این انرژی حیاتی، تضمینکننده بهرهمندی پایدار همه مشترکان در روزهای سرد زمستان است.
هواشناسی استان اصفهان در خصوص نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد و وقوع یخبندان از اواخر وقت امروز تا اوایل روز پنجشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.