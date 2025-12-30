به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در این نمایشگاه، لباس‌هایی اصیل و رنگارنگ با نقش ونگار‌های چشم نواز ارائه شده که تلفیقی از لباس‌های سنتی و مدرن است.

نمایشگاهی از لباس‌های زیبا که نشان از قدمت، هویت و فرهنگ ایرانیان دارد و پیوند عمیق فرهنگ اقوام ایرانی با حجاب و ارزش‌های اسلامی را نشان می‌دهد.

بدون شک لباس کردی نماد زیبایی و اصالت و تنوع، یادآور حقیقت حجاب در ایران اسلامی است که ریشه در فرهنگ و هنر اقوام دارد

این نمایشگاه تا ۱۱ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب در تالار وحدت برای بازدید عموم دایر است.