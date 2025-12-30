پخش زنده
امروز: -
جمعی از طراحان لباس شهرهای شمالغرب کشور، گنجینهای از تولیدات به روز شده با الهام از لباسهای سنتی اقوام ایرانی را در نمایشگاهی در مهاباد ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در این نمایشگاه، لباسهایی اصیل و رنگارنگ با نقش ونگارهای چشم نواز ارائه شده که تلفیقی از لباسهای سنتی و مدرن است.
نمایشگاهی از لباسهای زیبا که نشان از قدمت، هویت و فرهنگ ایرانیان دارد و پیوند عمیق فرهنگ اقوام ایرانی با حجاب و ارزشهای اسلامی را نشان میدهد.
بدون شک لباس کردی نماد زیبایی و اصالت و تنوع، یادآور حقیقت حجاب در ایران اسلامی است که ریشه در فرهنگ و هنر اقوام دارد
این نمایشگاه تا ۱۱ دی ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب در تالار وحدت برای بازدید عموم دایر است.