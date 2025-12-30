به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون میراث‌ فرهنگی اداره کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی مبنی بر برودت هوا و یخبندان در سطح استان و به منظور مدیریت مصرف حامل های انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری، موزه‌ ها و اماکن تاریخی و فرهنگی استان تعطیل است.

احسان زهره‌ وندی افزود: مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی، باغ موزه نادری، آرامگاه‌ های خیام و عطار نیشابوری، موزه سبزوار، مجموعه فرهنگی تاریخی هارونیه و موزه بزرگ خراسان مهم‌ ترین مجموعه‌ های تاریخی و فرهنگی استان است.

بر اساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی استان با تاکید بر صرفه جویی در مصرف گاز در بخش‌ های مختلف اداری و خانگی، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی (باستثنای بخش های امدادی، درمانی و عملیاتی)، بانک‌ها (به استثنای شعب منتخب)، تمام مدارس (به استثنای آزمون های پایه ۱۱ و ۱۲)، کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (به استثنای آزمون‌های دانشگاه‌ها) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴، تعطیل اعلام شده است.