به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از تعطیلی واحدهای تابعه دانشگاه در تاریخ دهم دی ماه سال جاری خبر داد.

«عبدالخالق کشاورزی» خبر داد: با توجه به بخشنامه استانداری فارس، به دلیل مصرف و توزیع پایدار انرژی، فعالیت واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ دهم دی ماه سال جاری به شرح ذیل می باشد:

1- واحدهای ستادی دانشگاه شامل ستاد مرکزی دانشگاه، دانشکده‌ها، ستاد شبکه‌های بهداشت و درمان، برج پژوهشی حضرت محمد رسول الله(ص)، ستاد مراکز بهداشت شهدای والفجر و انقلاب و بخش های اداری و پشتیبانی:( آموزشی و درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی و ستاد اورژانس 115) تعطیل می باشند.

2- تمامی کارکنان زیر مجموعه معاونت بهداشت دانشگاه به غیر از مراکز جامع خدمات سلامت شبانه روزی، تعطیل می باشند. ضمنا کارکنان آنکال بیماریهای واگیر و بهداشت محیط همانند روزهای تعطیل فعالیت می نمایند.

3- کلاس های آموزشی دانشجویان تعطیل و آزمون ها براساس برنامه ریزی قبلی انجام می شود.

4- با توجه به محدودیت زمانی جهت برگزاری انجام مصاحبه های آزمون استخدامی در حال اجرا، ضمن هماهنگی انجام شده با مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، مصاحبه ها طبق برنامه قبلی اعلامی به داوطلبین فردا انجام می گردد و حضور ارزیابان در محل مصاحبه الزامی است. ضمنا لزوم حضور داوطلبان در مصاحبه از طریق پنل پیامکی به آنان اطلاع رسانی شده است.

5- سایر مراکز تابعه دانشگاه همچون گذشته و طبق روال قبل ارائه خدمت می کنند.