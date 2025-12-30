پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: مصرف گاز در استان طی شبانهروز گذشته به بیش از ۳۱ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اشاره به بارش برف و برودت هوا از افزایش چشمگیر مصرف گاز در کشور خبر داد و گفت: هماکنون مصرف گاز در کشور از ۶۵۰ میلیون مترمکعب در شبانهروز عبور کرده است.
وی با بیان اینکه این شرایط در استان آذربایجانغربی نیز منجر به رشد مصرف شده است، افزود: میزان مصرف گاز در استان طی ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۳۱ میلیون مترمکعب رسیده که رقم بالایی محسوب میشود.
شیخی هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی مصرف و ادامه شرایط سرمایی، شبکه گاز در برخی نقاط استان با افت فشار و حتی قطعی مواجه خواهد شد و این موضوع بهویژه برای مشترکینی که در انتهای شبکه گازرسانی قرار دارند، میتواند مشکلاتی ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، تصریح کرد: رعایت مصرف بهینه گاز در شرایط فعلی یک ضرورت جدی است و هماستانیهای عزیز میتوانند با تنظیم دمای وسایل گرمایشی در بازه دمای رفاه ۱۸ تا ۲۰ درجه، نقش مؤثری در پایداری شبکه گاز و جلوگیری از افت فشار ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری مشترکان در مصرف بهینه، شرط اصلی عبور ایمن و بدون مشکل از روزهای سرد پیشرو است.