پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان یزد: طوفان و گرد و خاک که سراسر استان را درنوردیده، تا اواخر وقت امشب از استان خارج میشود.
عباس میرحسینی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد درباره آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: طوفان و گرد و خاک از ساعتی پیش استان را درنوردید به گونهای که افق دید در محور یزد ـ اردکان و اردکان پشت بادام به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: این طوفان در حال عبور از مناطق مرکزی استان است و به سمت مناطق شرق و جنوب شرق میرود.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: طوفان و گردوخاک در اواخر شب از مناطق شرق و جنوب شرق خارج میشود، اما در این مدت کاهش دید افقی را در این مناطق خواهیم داشت.
وی با اشاره به کاهش محسوس دما از امشب در استان تصریح کرد: کاهش دما آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد داشت به طوری که دمای صبح چهارشنبه و پنجشنبه در تمام مناطق استان زیر صفر خواهد بود.
میرحسینی گفت: پدیده دیگر جوی استان هم بارش پراکنده و رعد و برق در شرق استان است که تا نزدیک صبح ادامه دارد. شهروندان در وضعیت کنونی از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت نیاز حتما سوخت کافی در خودرو داشته باشند.
وی اظهار داشت: همچنین به واسطه سردی هوا در روزهای چهارشنبه تا جمعه انباشت آلایندگی هوا در مناطق صنعتی و پرتردد شهری را خواهیم داشت.