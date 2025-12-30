پخش زنده
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از تثبیت «توانبخشی هنری» به عنوان یک سیاست ملی خبر داد و گفت: اکنون در بیش از ۱۶۱۰ مرکز توانبخشی و ۱۳۰ پایگاه روستایی فعال است و خدمات آن به بیش از ۶۰ هزار توانخواه ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر لزوم عبور از نگاه صرفاً خدماتی در حوزه توانبخشی، گفت: توانبخشی زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که به متن زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت وارد شود و رویکرد توانمندسازی مبتنی بر اجتماع جایگزین نگاههای محدود خدماتی شود.
وی با اشاره به سیاستهای بنیادین سازمان بهزیستی در این حوزه افزود: تجربههای میدانی و رویکردهای نوین جهانی نشان میدهد که توانبخشی هنری میتواند یکی از مسیرهای راهبردی برای بازسازی نقش اجتماعی و ارتقای مشارکت فرهنگی افراد دارای معلولیت باشد. بر همین اساس، سازمان بهزیستی کشور توسعه توانبخشی هنری را بهصورت نظاممند در شش منطقه کشور در دستور کار قرار داده است.
عباسی گفت: در این چارچوب، هنرهای نمایشی، تجسمی و موسیقایی نه بهعنوان فعالیتهای جانبی، بلکه بهعنوان ابزارهای مؤثر توانمندسازی در مراکز توانبخشی مورد توجه قرار گرفتهاند و امروز بیش از یکهزار و ۶۱۰ مرکز توانبخشی در شش منطقه کشور به اتاقهای هنر مجهز شدهاند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینکه این مراکز در مجموع به بیش از ۶۰ هزار توانخواه خدمات توانبخشی هنری ارائه میدهند، افزود: این آمار نشاندهنده تثبیت رویکرد توانبخشی هنری در سطح ملی و عبور آن از برنامههای مقطعی است.
وی همچنین با اشاره به رویکرد عدالتمحور سازمان بهزیستی گفت: یکی از اولویتهای جدی ما کاهش نابرابری جغرافیایی در دسترسی به خدمات توانبخشی است. در همین راستا، نزدیک به ۱۳۰ پایگاه هنر روستایی در مناطق محروم راهاندازی و تجهیز شده که بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ توانخواه روستایی را تحت پوشش خدمات توانبخشی هنری قرار دادهاند.
عباسی این پایگاهها را نماد عینی توانبخشی مبتنی بر اجتماع دانست و افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم، شکلگیری یک زیرساخت ملی توانبخشی هنری است که امکان شناسایی استعدادها، تداوم آموزش، ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی و پیوند مؤثر افراد دارای معلولیت با جامعه را فراهم کرده است.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی این سیاست گفت: کاهش انزوای اجتماعی، افزایش اعتمادبهنفس و تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خانواده و جامعه از نتایج ملموس اجرای توانبخشی هنری بوده است. همچنین ارتقای سلامت روان، افزایش مشارکت فرهنگی و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت از مهمترین دستاوردهای این مسیر است که در بلندمدت به کاهش هزینههای اجتماعی و حمایتی نیز منجر خواهد شد.
عباسی در پایان افزود: سازمان بهزیستی کشور با اتکا به تجربههای موفق میدانی در شش منطقه و با نگاهی آیندهنگر، مصمم است توانبخشی هنری را بهعنوان یکی از محورهای پایدار سیاست اجتماعی خود تثبیت و تقویت کند؛ مسیری که هدف نهایی آن فراهمسازی زمینه مشارکت فعال، فراگیر و عزتمند افراد دارای معلولیت در زندگی فرهنگی و اجتماعی کشور است و امروز از مرحله آمار عبور کرده و به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده است.