رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن از پدیده کولاک زمینی در محور‌های بروجن – سفیددشت و فرادنبه – دهنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تقی زاده گفت: دید افقی در این محور‌ها به حداقل رسیده و سطح جاده‌ها لغزنده است.

وی با اشاره به شرایط نامساعد جوی در شهرستان بروجن افزود: در حال حاضر در محور‌های بروجن – سفیددشت و فرادنبه – دهنو پدیده کولاک زمینی حاکم است که باعث کاهش شدید دید افقی و لغزندگی سطح راه شده است.

وی افزود: نیرو‌های راهداری با حضور مستمر در این محور‌ها و به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین برف‌روب، در حال انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر‌ها هستند و تلاش می‌شود تا تردد وسایل نقلیه با کمترین مشکل انجام شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان بروجن با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، با احتیاط کامل تردد کرده و از انجام سفر‌های غیرضروری در این شرایط خودداری کنند.

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر حتماً با تماس با سامانه تلفنی گویای ۱۴۱ از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی مطلع شوند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: مجموعه راهداری به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل در راه‌ها می‌توانند مراتب را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند.