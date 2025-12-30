پخش زنده
رئیس راهداری سوادکوه از بارش بیش از ۳۵ سانتیمتری برف در محور سرخآباد تا گردنه گدوک خبر داد و گفت: محور اصلی بدون مشکل خاصی باز است.
رحیمی رئیس راهداری سوادکوه در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران گفت: از ساعت هفت صبح امروز شاهد بارشهای پراکنده برف در محورهای سوادکوه بودیم اما در بازه زمانی حدود یک ساعت، از ساعت ۱۴ امروز، در حد فاصل سرخآباد تا گردنه گدوک بیش از ۳۵ سانتیمتر برف بارید.
وی با اشاره به حجم بالای بارش افزود: با وجود شدت بارش، با تلاش مستمر راهداران، محور اصلی باز است و در حال حاضر مشکل خاصی در تردد وجود ندارد.
رئیس راهداری سوادکوه با تشریح تجهیزات بهکارگیری شده اظهار داشت: امروز ۷ دستگاه نمکپاش، ۴۰ نفر راهدار، ۳ دستگاه گریدر، ۵ دستگاه لودر و ۴ دستگاه خودروی کمکدار سواری برای گشتزنی و امدادرسانی در محورهای حوزه سوادکوه مستقر بودند.
رحیمی همچنین با اشاره به وضعیت محورهای روستایی گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، در اکثر محورهای روستایی بیش از ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر برف باریده است و تلاش میکنیم پس از پایان بارش در محور اصلی، عملیات بازگشایی مسیرهای روستایی نیز تا نیمههای شب ادامه یابد.
وی در پایان از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، در صورت تردد در محورهای کوهستانی حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.