پخش زنده
امروز: -
تعطیلی ادارات و مدارس زنجان در پی بارش برف؛ پایداری شبکه گاز با صرفهجویی شهروندان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بارش دانههای سپید برف چهره شهر زنجان را زیبا وپر از طراوت و دلها را شاد و مسرور از این الطاف الهی کرد.
نیروهای امدادی و راهداران نیز با تلاش فراوان در مسیرهای برفی به مسافران گرفتار در راه کمکرسانی کردند تا تردد ایمن برقرار شود.
با آمدن برف؛ سرما و یخبندان کلیه ادارات دولتی، مدارس و دانشگاههای زنجان فردا چهارشنبه دهم دیماه تعطیل اعلام شد. شرکت گاز استان نیز تأکید بر پایداری شبکه، از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفهجویی کنند.