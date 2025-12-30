برف، تعطیلی و تلاش امدادگران؛ زنجان زیر چتر رحمت و یخبندان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ بارش دانه‌های سپید برف چهره شهر زنجان را زیبا وپر از طراوت و دل‌ها را شاد و مسرور از این الطاف الهی کرد.

نیرو‌های امدادی و راهداران نیز با تلاش فراوان در مسیر‌های برفی به مسافران گرفتار در راه کمک‌رسانی کردند تا تردد ایمن برقرار شود.

با آمدن برف؛ سرما و یخبندان کلیه ادارات دولتی، مدارس و دانشگاه‌های زنجان فردا چهارشنبه دهم دی‌ماه تعطیل اعلام شد. شرکت گاز استان نیز تأکید بر پایداری شبکه، از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.