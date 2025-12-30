

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، روح الله ملک از برنامه‌ریزی‌های ویژه برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در این شهرستان خبر داد و گفت: امسال در راستای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، ۷ مسجد در شهرستان پاسارگاد به عنوان محل برگزاری مراسم در نظر گرفته شده است. این اقدام در جهت گسترش فرهنگ اعتکاف و فراهم آوردن فضایی معنوی برای عموم مردم انجام شده است.

وی افزود: برآورد ما از حضور معتکفین در شهرستان این است که حدود ۶۰۰ نفر در این برنامه شرکت خواهند کرد. امیدواریم این تعداد در روز‌های آخر که به مراسم اعتکاف نزدیک‌تر می‌شویم، افزایش یابد. همچنین تمام تلاش خود را برای برگزاری مراسم با کیفیت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی به کار گرفته‌ایم.

ملک در ادامه تاکید کرد: مراسم اعتکاف به عنوان یک فرصت معنوی و روحانی، بستری مناسب برای تجدید عهد با خدا و تقویت ارتباط معنوی با پروردگار است. ما امیدواریم با همکاری مردم و مسئولین، این مراسم در شهرستان پاسارگاد با شکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

وی همچنین به اهمیت رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی در این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی تدابیر لازم برای حفظ سلامت شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا معتکفین علاوه بر بهره‌مندی از فضای معنوی، از نظر جسمی نیز در شرایط امنی قرار داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاسارگاد در پایان اظهار امیدواری کرد که اعتکاف امسال فرصتی برای تقویت وحدت و انسجام اجتماعی میان مردم شهرستان باشد و همگان از برکات این برنامه معنوی بهره‌مند شوند.