بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصرالله ابراهیمی با اشاره به اهمیت تاریخی بندر سیراف، اظهار کرد: این بندر یکی از بنادر مهم، شریانی و اثرگذار خلیج فارس است که شکلگیری آن به دوره ساسانی بازمیگردد و در قرون چهارم و پنجم هجری به اوج شکوفایی خود در دوران اسلامی رسیده است.
وی افزود: این بندر در گذشته ارتباطات گسترده تجاری، اقتصادی و فرهنگی با بنادر مهم منطقه و جهان از جمله بصره، بحرین، هند، پاکستان، شرق دور و حتی سواحل آفریقا از جمله تانزانیا داشته و شواهد تاریخی نشان میدهد که سیراف نقش برجستهای در شبکه تجارت دریایی بینالمللی ایفا کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر بیان کرد: بر اساس اسناد و آثار موجود، بندر سیراف از معدود بنادری است که از زمان شکلگیری تا کنون حیات مستمر داشته و همواره نقش فعال خود را حفظ کرده است. وجود آثار فاخر تاریخی نظیر مسجد جامع سیراف که بر روی قلعهای از دوره ساسانی بنا شده، معماریهای دستکند، سازههای آبی، چاههای تاریخی، کورههای سفالپزی و ساختمان گمرک، گواه اهمیت تمدنی این بندر است.
وی با اشاره به ارتباطات تاریخی سیراف با چین، گفت: کشفیات باستانشناسی و اسناد تاریخی، از مراودات تجاری گسترده سیراف با بندر کانتون چین و مراکز سفالسازی شرق دور حکایت دارد که این موضوع جایگاه جهانی این بندر را برجستهتر میکند.
ابراهیمی همچنین به مفاخر علمی و فرهنگی برخاسته از این بندر اشاره کرد و گفت: شخصیتهایی همچون ابوسلیمان سیرافی، باباشاه سیرافی و دیگر اندیشمندان بزرگ، از جمله چهرههایی هستند که نام سیراف را در تاریخ علم و فرهنگ ماندگار کردهاند.
وی با بیان اینکه فرآیند ثبت جهانی بندر سیراف در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: تحقیقات اولیه انجام شده و هماکنون در مرحله پروندهسازی هستیم. آخرین فرصت تکمیل و ارسال پرونده به یونسکو تا حدود ۲۰ بهمنماه است و برای تحقق این هدف، نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی، مسئولان استانی و مشارکت جامعه محلی هستیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر تأکید کرد: رفع معارضها و تعارضهای موجود در عرصه تاریخی سیراف و ایجاد تعهد اجرایی از سوی دستگاههای مسئول، نقش تعیینکنندهای در جلب رضایت یونسکو دارد و امیدواریم با همدلی و حمایت عمومی، بندر تاریخی سیراف بهزودی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود.