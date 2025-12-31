تلاش برای ثبت جهانی بندر سیراف

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با بیان این‌که فرآیند ثبت جهانی بندر سیراف در حال انجام است، گفت: تحقیقات اولیه انجام شده و اکنون در مرحله پرونده‌سازی هستیم.