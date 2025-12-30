به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۷۰ کیلوگرم البسه تاناکورا و یک دستگاه ماینر جمعا به ارزش ۷۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.