وزیر نفت شایعه استعفای خود را رد کرد و گفت: من خادم این مردم هستم و خدمتگزاری به مردم را افتخار خود می‌دانم.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شایعه استعفای خود را رد کرد و گفت: استعفای من کاملاً منتفی است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت در مسئولیت فعلی افزود: من خادم این مردم هستم و خدمتگزاری به مردم را افتخار خود می‌دانم.

وزیر نفت با بیان اینکه با تمام توان در مسیر انجام وظایف و مأموریت‌های محوله حرکت خواهد کرد، گفت: برنامه‌ها و اقدامات وزارت نفت با قوت ادامه دارد و حواشی خللی در روند خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد کرد.