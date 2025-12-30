پخش زنده
وزیر نفت شایعه استعفای خود را رد کرد و گفت: من خادم این مردم هستم و خدمتگزاری به مردم را افتخار خود میدانم.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شایعه استعفای خود را رد کرد و گفت: استعفای من کاملاً منتفی است.
وی با تأکید بر تداوم خدمت در مسئولیت فعلی افزود: من خادم این مردم هستم و خدمتگزاری به مردم را افتخار خود میدانم.
وزیر نفت با بیان اینکه با تمام توان در مسیر انجام وظایف و مأموریتهای محوله حرکت خواهد کرد، گفت: برنامهها و اقدامات وزارت نفت با قوت ادامه دارد و حواشی خللی در روند خدمترسانی ایجاد نخواهد کرد.