معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مراغه گفت:با حضور گروههای راهداری راه ۴۷ روستای این شهرستان بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ودود محمدی گفت:از صبح امروز ۲۰ راهدار با ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین برای بازگشایی راه روستاهای سراجوی شرقی در دامنه سهند مشغول هستند.
وی اضافه کرد:به جز ۱۰ روستا تمامی راههای اصلی بین شهری و روستایی شهرستان باز است و تردد در آنها جریان دارد.
وی گفت:با تلاش شبانه روزی عوامل راهداری جاده مراغه - هشترود باز است و تردد در آن جریان دارد.
معاون عمرانی فرمانداری مراغه افزود:جاده مراغه - هشترود به طول بیش از ۹۰ کیلومتر از محورهای کوهستانی برفگیر و پر تردد در آذربایجان شرقی است.
محمدی از شهروندان خواست از سفرهای غیر ضرور پرهیز کنند.