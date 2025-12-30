به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ودود محمدی گفت:از صبح امروز ۲۰ راهدار با ۱۰ دستگاه ماشین آلات سنگین برای بازگشایی راه روستا‌های سراجوی شرقی در دامنه سهند مشغول هستند.

وی اضافه کرد:به جز ۱۰ روستا تمامی راه‌های اصلی بین شهری و روستایی شهرستان باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی گفت:با تلاش شبانه روزی عوامل راهداری جاده مراغه - هشترود باز است و تردد در آن جریان دارد.

معاون عمرانی فرمانداری مراغه افزود:جاده مراغه - هشترود به طول بیش از ۹۰ کیلومتر از محور‌های کوهستانی برفگیر و پر تردد در آذربایجان شرقی است.

محمدی از شهروندان خواست از سفر‌های غیر ضرور پرهیز کنند.