به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده نانوایی برای گرانفروشی چهار هزار و ۱۳۰ قرص نان بربری به میزان یک میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵۹۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل هشت برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد نانوایی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.