ایلام امروز شاهد بارش نخستین برف زمستانی بود که شهر را در پوششی سفید و زمستانی قرار داد، این بارش سبب خوشحالی خانواده‌ها شد و فضای شهر را سرشار از شور و نشاط کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ بارش نخستین برف زمستانی امروز ایلام، فرصتی برای شهروندان فراهم کرد تا از زیبایی‌های طبیعت لذت ببرند و عکس یادگاری بگیرند، با این حال بارش برف باعث ایجاد ترافیک در برخی نقاط شهر شد و تصادفات جزئی نیز گزارش شد.

«افشین مظفری» شهردار ایلام گفت: محور‌های اصلی شهر امروز بازگشایی شده و عملیات نمک‌پاشی و ماسه‌ریزی در سطح شهر، به ویژه در مناطق بالادست و شیب‌دار، انجام شد تا تردد ایمن شود، با این وجود، بخش عمده‌ای از کوچه‌ها همچنان در انتظار پاکسازی هستند.

«حیدر دشتی پور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام نیز از تردد روان در جاده‌های استان خبر داد و عنوان کرد: تاکنون بیش از صد خودرو گرفتار برف و یخ شدند که با اقدامات راهداری آزادسازی شدند، بیش از هزار تن ماسه و نمک برای بازگشایی مسیر‌ها استفاده شده است و در حال حاضر راه‌های اصلی استان باز و تردد در آنها برقرار است.

همچنین «احسان احمدی نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام بیان کرد: از ابتدای فعالیت این سامانه بارشی، بیشترین میزان بارندگی در شهرستان ایوان با ۶۶ میلی‌متر و کمترین آن در شهرستان هلیلان با ۴ میلی‌متر ثبت شده است، ارتفاع برف نیز در شهرستان ملکشاهی به ۱۲ سانتی‌متر و در شهر ایلام حدود ۷ سانتی‌متر رسید.

وی افزود: امشب با کاهش دمای هوا، یخبندان شدیدی در نقاط سردسیر استان رخ خواهد داد و دما در برخی مناطق بین ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر خواهد رسید.

احمدی نژاد اضافه کرد: پس از خروج این سامانه بارشی از سطح استان، تا پایان هفته، جوی پایدار و بدون بارش پیش‌بینی می‌شود.