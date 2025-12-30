فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گفت:۹ دی روز تجلی غیرت دینی و سیاسی ملت ایران و نقطه پایانی بر فتنه‌ای بود که با هدف ضربه زدن به اصل نظام و ولایت طراحی شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار سرتیپ امان‌الله گشتاسبی در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی، با اشاره به نقش مردم سلماس و آذربایجان‌غربی گفت: مردم این دیار همواره در بزنگاه‌های مهم انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و اثرگذار داشته‌اند.

وی ادامه داد: مردم آذربایجان‌غربی با تقدیم شهدای فراوان، وفاداری خود را به نظام اسلامی به‌خوبی به اثبات رسانده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه حماسه ۹ دی در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: این روز، روز تجلی غیرت دینی و سیاسی ملت ایران و نقطه پایانی بر فتنه‌ای بود که با هدف ضربه زدن به اصل نظام و ولایت طراحی شده بود.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) ادامه داد: بصیرت مردم و تبعیت آنان از رهنمودهای مقام معظم رهبری مهم‌ترین عامل شکست فتنه‌گران و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان انقلاب اسلامی بود و این هوشیاری باید همواره حفظ شود.

فرمانده سپاه سلماس نیز در این آیین، حماسه ۹ دی را نشانه روشن بصیرت، آگاهی و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: ملت ایران در لحظات حساس تاریخ همواره با حضور به‌موقع و همراه با بینش، توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشته است.

سردار میرکاظمی‌زاده با تأکید بر پیوند عمیق مردم با ولایت فقیه افزود: حوادث ۹ دی نشان داد که ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی خود متحد و استوار ایستاده و اجازه نخواهد داد دشمنان میان مردم و نظام شکافی ایجاد کنند.