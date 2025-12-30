پخش زنده
تیمهای شهرداری و سن ایچ ساوه بر حریفان خود غلبه کردند و پالایش نفت شازند به میهمان صدر جدولی خود باخت.
در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته بیست و یکم این رقابتها پالایش نفت شازند یک ۸ به میهمان خود مس سونگون باخت، سن ایچ ساوه دو صفر بر میهمان خود عرشیا شهر قدس غلبه کرد و شهرداری ساوه ۲ یک از سد پالایش نفت بندرعباس پذیرایی عبور کرد.
بدین ترتیب سن ایچیها با ۳۷ امتیاز تا خانه چهارم جدول بالا آمدند، شهرداری ساوه با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و جای پالایش نفت شازند را در رده یازدهم گرفت و شازندی نیز با همان ۱۶ امتیاز قبلی و تفاضل کمتر یک رده پایینتر و در جای دوازدهم جدول ردهبندی قرار گرفتند.
در هفته بیست و دوم این رقابتها دوشنبه پانزدهم دی ماه سن ایچ در ساوه از هم استانی خود پالایش نفت شازند پذیرایی میکند و شهرداری ساوه در شهرکرد با تیم جوادالائمه این شهر مسابقه میدهد.