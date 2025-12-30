رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارسنجان از افزایش تعداد مساجد برگزارکننده مراسم اعتکاف در این شهرستان به ۱۶ مسجد خبر داد و گفت: امسال بیش از ۲ هزار نفر در این مراسم معنوی شرکت خواهند کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ارسنجان از افزایش تعداد مساجد برگزارکننده مراسم اعتکاف در این شهرستان به ۱۶ مسجد خبر داد و گفت: امسال بیش از ۲ هزار نفر در این مراسم معنوی شرکت خواهند کرد.

علی اصغر عاشوری از برنامه‌ریزی گسترده برای برگزاری مراسم اعتکاف در این شهرستان خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۵ مسجد در شهرستان ارسنجان درگیر برنامه اعتکاف بودند که جمعیتی بالغ بر ۱۵۰۰ نفر در این مراسم شرکت کردند. از این تعداد، نزدیک به ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان، دانش‌آموزان بودند.

وی ادامه داد: امسال با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تعداد مساجد از ۱۱ به ۱۶ مسجد افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌کنیم که تعداد معتکفین به بیش از ۲۰۰۰ نفر برسد. تاکنون که مدت زمانی از ثبت‌نام گذشته، تعداد قابل توجهی در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند و انتظار داریم در روزهای پایانی که به مراسم اعتکاف نزدیک‌تر می‌شویم، جمعیت بیشتری در این برنامه شرکت کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ارسنجان افزود: تمام ظرفیت‌های مردمی را برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم به کار گرفته‌ایم و امیدواریم اعتکاف امسال از نظر کیفیت و کمیت نسبت به سال‌های گذشته به شرایط بهتری دست یابد.

عاشوری در پایان تصریح کرد: با فضل الهی، اعتکاف ۱۴۰۴ در شهرستان ارسنجان از لحاظ کیفیت و کمیت، به شرایط بهتری نسبت به سال‌های گذشته دست خواهد یافت.