به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در حاشیه سفر به شهرستان خواف گفت: تاکنون بیش از ۸۰ درصد معرفی‌شدگان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده‌اند، هرچند صف انتظار همچنان وجود دارد.

علی‌اصغر نظری افزود: در حال حاضر چند موضوع مهم در حوزه نظام بانکی وجود دارد که به‌صورت جدی در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: نخستین و مهم‌ترین موضوع کمک به واحد‌های صنعتی استان است به فرموده رهبر انقلاب و با توجه به نام‌گذاری امسال به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، یکی از وظایف اصلی نظام بانکی حمایت از تولید و اشتغال بوده و به این منظور شبکه بانکی استان با تمام توان وارد میدان شده است.

نظری گفت: نظام بانکی با چالش‌هایی نظیر ناترازی و کاهش منابع مواجه است و نیاز دارد در این زمینه حمایت‌هایی صورت گیرد که با هم‌افزایی میان بدنه دولت، بخش خصوصی، نظام بانکی و با فرماندهی استاندار خراسان رضوی تسهیلات قابل توجهی در حوزه صنعت، کشاورزی و مسکن پرداخت شد.

وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم و بعنوان دغدغه جدی مردم، بحث تسهیلات تکلیفی است که نظام بانکی خود را مکلف به اجرای آن می‌داند در این تسهیلات مهمترین آن وام‌های ازدواج و فرزندآوری قرار دارد.

وی ادامه داد: با تلاش همکاران در شبکه بانکی استان خراسان رضوی پرداخت این تسهیلات با سرعت و جدیت در حال انجام است که تاکنون بیش از ۸۰ درصد معرفی‌شدگان موفق به دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده‌اند، اما همچنان صف انتظار بالایی وجود داشته که شرایط خاص خود را دارد.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، تناسب نداشتن تخصیص اعتبارات به استان با حجم صف متقاضیان تسهیلات است که این موضوع برای شبکه بانکی استان نیز دشوار و نگران‌کننده می‌باشد.

نظری گفت: این موضوع از طریق استاندار خراسان رضوی و همچنین قرارگاه جوانی جمعیت به توصیه نماینده ولی‌ فقیه در استان خراسان رضوی در حال پیگیری است و امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد.

وی با اشاره به موضوع تضامین بانکی افزود: در بحث تضامین شبکه بانکی استان با دقت و حساسیت و بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده و مدیران ارشد بانکی خراسان رضوی خود را ملزم به اجرای دقیق دانسته و آن را به مجموعه‌های زیرمجموعه نیز ابلاغ کردیم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه افزود: همکاران ما در شبکه بانکی نیز عضوی از همین جامعه هستند و سختی‌های اقتصادی مردم را با تمام وجود لمس می‌کنند امیدواریم بتوانیم در این شرایط با تسهیل فرآیند شرایط بهتری برای آنان فراهم کنیم