در راستای نظارت بر بازار و کنترل قیمت اقلام اساسی، نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان یزد با حضور دستگاه‌های مرتبط در فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان یزد در حاشیه این نشست از اجرای برنامه‌های نظارتی دقیق برای کنترل قیمت‌ها و ارتقای کیفیت عرضه کالا‌های اساسی در سطح شهرستان خبر داد و گفت: موضوع اصلی این نشست، بررسی پدیده گران‌فروشی و ساماندهی عرضه مستقیم کالا در فروشگاه‌ها و مراکز توزیع است تا محصولات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.

آقایی افزود: در این جلسه، موضوع رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های تخلفاتی در حوزه گران‌فروشی با همکاری دستگاه تعزیرات حکومتی مورد تأکید قرار گرفت تا روند بررسی‌ها تسریع یابد و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام شود.

وی اظهار داشت: بازرسی‌ها نیز با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، اداره‌کل صمت، اتاق اصناف، فرمانداری و تعزیرات به طور مستمر در حال انجام است.

فرماندار ادامه داد: این بازرسی‌ها بر مبنای الگوی قیمت‌گذاری و سیاست‌های مصوب ستاد تنظیم بازار استان انجام می‌شود تا از نوسانات غیرمنطقی قیمت جلوگیری شود.