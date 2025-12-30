فرمانده قرارگاه شمال‌غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن می‌خواهد جای حق و باطل را عوض کرده و شکاف سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر سرتیپ دوم امیر شفیعی در مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی با اشاره به ماهیت فتنه‌ها افزود: دشمن آشکار وارد میدان نمی‌شود، بلکه با نقاب دوستی، ابزارهای به ظاهر منطقی و حتی با سوءاستفاده از مفاهیم دینی و عدالت محور وارد میدان می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بصیرت مردم نبود این موفقیت ها و ایستادگی ها هرگز محقق نمی شد.

فرمانده قرارگاه شمال‌غرب نزاجا ادامه داد: دشمنان از نخستین روزهای پیروزی انقلاب با تمام توان برای ساقط کردن نظام برنامه‌ریزی کردند اما هوشیاری مردم همه نقشه‌ها را خنثی کرد.

وی با اشاره به ماهیت فتنه‌ها، تصریح کرد: دشمن آشکارا وارد میدان نمی‌شود، بلکه با نقاب دوستی، ابزارهای به‌ظاهر منطقی و حتی با سوءاستفاده از مفاهیم دینی و عدالت‌محور تلاش می‌کند جای حق و باطل را جابه‌جا کند و شکاف سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.

امیر شفیعی با یادآوری اینکه هدف اصلی فتنه‌ها، فاصله‌انداختن میان مردم و رهبری است، تصریح کرد: ۹ دی نشان داد ملت ایران اجازه نخواهد داد چنین توطئه‌هایی به نتیجه برسد و با ایستادگی در کنار ولایت، امنیت و اقتدار کشور را تضمین می‌کند.

وی افزود: امروز دشمنان تمرکز خود را بر حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به‌ویژه نسل جوان گذاشته‌اند و وظیفه همه نهادها از جمله آموزش‌وپرورش، ارتش، بسیج و دستگاه‌های فرهنگی، تبیین فرهنگ جهاد، شهادت و ایستادگی برای نسل آینده است.

فرمانده قرارگاه شمال‌غرب نزاجا اظهار کرد: دشمن هرگز متوقف نمی‌شود و فتنه‌ها اشکال متنوع‌تری به خود می‌گیرد، از این‌رو باید با برنامه‌ریزی، راهبرد دقیق و چنگ‌زدن به ولایت در همه عرصه‌ها، در میدان باقی بمانیم.

وی همچنین به پیشینه تاریخی مقاومت مردم خوی اشاره کرد و گفت: این شهرستان دیار شهدا، آزادگان و جانبازان سرافراز است و مردم آن همواره در بزنگاه های تاریخی در دفاع از انقلاب و ارزش های اسلامی پبشگام بوده اند.

در ادامه این مراسم امام جمعه خوی نیز با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران گفت: کشتی انقلاب اسلامی مرهون هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری است و امروز ایران اسلامی با توان دفاعی و قدرت بازدارندگی بالا، آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمنان است.

حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی افزود: مدیریت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در بزنگاه‌ها، کشور را از توطئه‌ها و تهدیدهای پیچیده دشمنان مصون داشته است.