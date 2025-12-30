پخش زنده
جانشین پلیس راه استان سمنان از انسداد جاده دامغان _گلوگاه به علت بارش سنگین برف تا اطلاع ثانوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا بسطامی با اعلام این خبر گفت :رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.
وی با اشاره به الزامی بودن زنجیر چرخ برای تردد در جاده ها بویژه مسیرهای کوهستانی گفت : به منظور تامین ایمنی راه و حفظ جان مسافران ، از تردد خودروهایی که تجهیزات زمستانی به همراه نداشته باشند جلوگیری می شود.
جانشین رئیس پلیس راه استان سمنان گفت:با توجه به بارش باران، سطح محورهای مواصلاتی استان لغزنده است و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودروها حرکت کنند.