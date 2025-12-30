به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ علیرضا بسطامی با اعلام این خبر گفت :رانندگان از تردد در این مسیر خودداری کنند.

وی با اشاره به الزامی بودن زنجیر چرخ برای تردد در جاده ها بویژه مسیرهای کوهستانی گفت : به منظور تامین ایمنی راه و حفظ جان مسافران ، از تردد خودروهایی که تجهیزات زمستانی به همراه نداشته باشند جلوگیری می شود.

جانشین رئیس پلیس راه استان سمنان گفت:با توجه به بارش باران، سطح محور‌های مواصلاتی استان لغزنده است و رانندگان باید ضمن رعایت سرعت مطمئنه با فاصله طولی مناسب نسبت به دیگر خودرو‌ها حرکت کنند.