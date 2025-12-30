مرحله اول مجتمع چند منظوره و بین المللی نهج البلاغه در کاشان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این آیین گفت: در کنار فعالیت‌های فرهنگی هنری، آموزشی پژوهشی، تبلیغی ترویجی و رسانه، توجه به حوزه زیر ساختی فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند در کیفی بخشی، ماندگاری و تثبیت رویداد‌ها تأثیرات مهمی داشته باشد.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند، الگوساز و الهام بخش جریان‌هایی باشد، که رویکرد تخصصی در حوزه‌های قرآن و عترت دارد.

وی گفت: مؤسسه امیرالمؤمنین (ع) کاشان از جمله مراکز برتر قرآن و عترت کشور است و از جمله افتخارات مرکز می‌توان به تربیت ۵۰ حافظ کل نهج‌البلاغه، ۳۰ حافظ صحیفه سجادیه و بیش از ۲۰۰۰ حافظ قرآن کریم اشاره کرد.

این مجتمع ۵ طبقه‌ای، که در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع با زیر بنای ۸۰۰۰ متر مربع شاخته شده، شامل مسجد، سالن اجتماعات، مجموعه اداری و خوابگاه ویژه قرآن‌آموزان خارجی است.

برای اجرای این طرح تا کنون بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن نیاز به ۵۰۰ میلیارد تومان است.