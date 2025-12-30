پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از تداوم بارش برف، وقوع کولاک در برخی محورها و انجام گسترده عملیات راهداری زمستانی در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید خدابخشی گفت: راهداران استان از ساعات اولیه بارش در محورهای اصلی و فرعی مستقر شده و عملیات برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی مسیرها بدون وقفه در حال انجام هستند.
وی افزود: از ابتدای فعالیت سامانه بارشی اخیر تاکنون بیش از دو هزارو ۳۷۰تن شن و نمک در سطح محورهای استان مصرف شده و حدود ۹ هزار کیلومتر عملیات برفروبی انجام گرفته است.