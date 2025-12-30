پخش زنده
امروز: -
اردوی قضایی یک روزه در بخش جرقویه علیا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دادگستری شهرستان جرقویه در جریان اردوی یک روزه قضایی در چند روستای بخش جرقویه علیا گفت: مراجعه به محاکم قضایی در مناطق کم جمعیت با بافت سنتی به منظور احقاق حق یا مسائل حقوقی، برای برخی از مردم خوشایند نیست و به همین منظور در جریان برگزاری میزخدمت قضایی و حضور در بین مردم، بسیاری از مطالبات قانونی اهالی یک منطقه برطرف میشود.
سیدحسن علوی نایینی ادامه داد: دیدار چهره به چهره با مردم و گفتوگو خارج از محیط دادگاه، مردم را نسبت به فعالیتهای دستگاه قضا آگاهتر و روند رسیدگی به مشکلات را نیز سرعت میدهد.
در این اردوی یک روزه که با همراهی بخشدار و فرمانده انتظامی جرقویه علیا و کارشناسان دادگستری شهرستان همراه بود، ضمن دیدار با خانوادهی شهید امیرناصر صادقی در روستای مالواجرد، از چند تخلف در زمینهی ساخت و ساز در این روستا بازدید میدانی شد.
بررسی مشکلات کارگاههای بازیافتی دهستان رامشه در خصوص حوادث هنگام کار و همچنین نشست با معتمدان این روستا در خصوص تعیین تکلیف یک باب حمام مخروبه موقوفه در این روستا و در پایان میز خدمت قضایی در روستای اسفنداران از دیگر بخشهای این اردوی قضایی بود.