به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دادگستری شهرستان جرقویه در جریان اردوی یک روزه قضایی در چند روستای بخش جرقویه علیا گفت: مراجعه به محاکم قضایی در مناطق کم جمعیت با بافت سنتی به منظور احقاق حق یا مسائل حقوقی، برای برخی از مردم خوشایند نیست و به همین منظور در جریان برگزاری میزخدمت قضایی و حضور در بین مردم، بسیاری از مطالبات قانونی اهالی یک منطقه برطرف می‌شود.

سیدحسن علوی نایینی ادامه داد: دیدار چهره به چهره با مردم و گفت‌و‌گو خارج از محیط دادگاه، مردم را نسبت به فعالیت‌های دستگاه قضا آگاه‌تر و روند رسیدگی به مشکلات را نیز سرعت می‌دهد.

در این اردوی یک روزه که با همراهی بخشدار و فرمانده انتظامی جرقویه علیا و کارشناسان دادگستری شهرستان همراه بود، ضمن دیدار با خانواده‌ی شهید امیرناصر صادقی در روستای مالواجرد، از چند تخلف در زمینه‌ی ساخت و ساز در این روستا بازدید میدانی شد.

بررسی مشکلات کارگاه‌های بازیافتی دهستان رامشه در خصوص حوادث هنگام کار و همچنین نشست با معتمدان این روستا در خصوص تعیین تکلیف یک باب حمام مخروبه موقوفه در این روستا و در پایان میز خدمت قضایی در روستای اسفنداران از دیگر بخش‌های این اردوی قضایی بود.