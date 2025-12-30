فرماندار بناب تامین و احیای آب سد دوش را از الزامات توسعه گردشگری منطقه عنوان کرد و گفت:پیش از هر اقدامی باید موضوع تامین پایدار آب این سد در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار بناب در جریان بازدید از کمپ گردشگری و سد روستای دوش با اشاره به مشکلات موجود در این کمپ گردشگری از جمله کمبود امکانات رفاهی و نحوه نگهداری بر لزوم ساماندهی زیرساخت‌ها برای استفاده مردم تاکید کرد.

وی همچنین مشارکت مردم روستا را بهترین راهکار برای حفظ و نگهداری کمپ گردشگری و تامین پایدار آب سد دوش دانست و افزود:اگر پای گردشگران و مردم منطقه به این مکان به‌ عنوان یک مقصد گردشگری باز شود این اقدام نه‌ تنها موجب رونق روستای دوش خواهد شد بلکه خدمات و منافع قابل توجهی برای شهرستان بناب نیز به همراه خواهد داشت.

فرماندار بناب با تاکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی خواستار ورود جدی آنها در راستای تامین آب سد دوش، نگهداری کمپ و حفظ امکانات موجود شد و تصریح کرد: با افرادی که به اموال عمومی و امکانات این مجموعه خسارت وارد کنند مطابق قانون برخورد خواهد شد.

گفتنی است سد دوش در پی بارندگی‌های سال گذشته علاوه بر کارکرد گردشگری به‌ عنوان مخزن تامین آب کشاورزان منطقه نیز مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و معیشتی منطقه ایفا می‌کند.