به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی صالحی در حاشیه نشست شورای اجتماعی استان، با اشاره به اهمیت موضوع سالمندی افزود: با توجه به روند رو به افزایش نرخ سالمندی در کشور و استان یزد، لازم است دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری آینده استان را بر اساس نیاز‌های این قشر برنامه‌ریزی کنند. حوزه سالمندی از جمله زمینه‌های حساس اجتماعی است که در سال‌های آینده به یکی از چالش‌های جدی استان تبدیل خواهد شد.

وی گفت: در این نشست مقرر شد ارگان‌های مختلف تخفیفات ویژه‌ای برای مؤسسات خیریه در نظر بگیرند تا شرایط فعالیت آنان تسهیل شود. همچنین با دستور استاندار محترم، سازمان تأمین اجتماعی و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند نهایت همکاری را در زمینه مسائل مرتبط با کارگران و سختی کار ارائه کنند تا شاهد تحولی مثبت در این بخش باشیم.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری یزد ادامه داد: همچنین بر اساس تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مقرر شد با اختیار شخص استاندار، کمک‌های مالی قانونی به مجموعه‌های فعال در حوزه اجتماعی و خیریه اختصاص یابد تا برخی از مسائل حل‌نشده در سطح ملی، در سطح استان مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.

صالحی اظهار داشت: هدف اصلی این مصوبات، تقویت مشارکت اجتماعی و توسعه حمایت‌های دولتی از سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه فعالان حوزه سالمندی است تا بتوان گام‌های مؤثرتری برای ارتقای کیفیت زندگی این قشر از جامعه برداشت.