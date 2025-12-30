به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در پی بارش‌های خوب اخیر، کویر زواره در نزدیکی روستای شهراب (مسیر چاه علی خان) پر آب شد و دریاچه طبیعی زیبایی را در این منطقه به وجود آورد.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ هم پس از ۶۵ سال کویر زواره در منطقه «تل شیطان» در نزدیکی روستای امیرآباد از توابع بخش زواره پر آب و سبب شد تا در کویر «تل شیطان» زواره دریاچه‌ای به طول ۲۰ و عرض ۵ کیلومتر با ارتفاع آب ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر به وجود آید و صحنه‌هایی زیبا و فوق‌العاده از قدرت خداوند را به نمایش بگذارد.

کویر دق سرخ در فاصله ۱۵ کیلومتری روستای شهراب زواره قرار دارد.