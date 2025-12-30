پخش زنده
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: دادگستری کل استان و دادستانهای شهرستانها از اقدامات قانونی سمنها برای حراست از منابع طبیعی و محیط زیست به طور جدی حمایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست تشکلهای سازمانهای مردم نهاد و اجتماع محور محیط زیست، با مجید الهیان رئیس کل دادگستری در راستای اجرای بند پ ماده۷ «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» در دادگستری کل استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری گیلان در این نشست با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد میتوانند در تصویب قوانین جدید برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست موثر باشند گفت: اهمیت مشارکت فعال سمنها در حوزه پیشگیری از جرم، فرهنگسازی و حل مسائل اجتماعی بسیار مهم و سازنده است.
مجید الهیان با بیان اینکه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی، میتوانند با نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، از تخریب محیط زیست جلوگیری کنند، افزود: این نظارت، میتواند از طریق ارائه گزارشهای مردمی، شکایت از متخلفان زیست محیطی و دیگر روشهای مناسب انجام شود.
وی از مسئولان سازمانهای مردم نهاد خواست با وجود هر گونه مخالفت و یا مقاومت سازمان ها، در انجام وظایف خود دلسرد نشده و در صورت بروز هر گونه تصرف یا تخریب محیط زیست، اعلام جرم کنند تا دستگاه قضایی به آن رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: نگرانی حفاظت از محیط زیست که یکی از بزرگترین مشکلات استانهای شمالی است به هوشیاری و توجه سازمانهای مردم نهاد نیاز دارد و اعضای این سازمانها میتوانند با گزارش تخلفات، در مبارزه با تخلفات زیست محیطی پیشگام باشند.
مجید الهیان افزود: دادگستری کل گیلان و دادستانهای شهرستانها از فعالیتها و اقدامات موثر و قانونی سمنها برای حراست از منابع طبیعی و محیط زیست به طور جدی حمایت میکنند.