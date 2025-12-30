پخش زنده
اختلال در سامانه برق قطار یورو استار موجب شد تا سفرها از انگلیس با این قطار به کشورهای اروپایی متوقف شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ اخبار منتشر شده در انگلیس نشان میدهد اختلال در شبکه برق رسانی قطار یورو استار سفرها با این قطار را متوقف کرده و از مسافران خواسته شده است برای سفر با این قطار در لندن، فعلا به ایستگاه مراجعه نکنند.
قطار "یورواستار"، قطار سریعالسیر است که انگلیس (لندن) را از طریق تونل مانش به قاره اروپا (فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان) متصل میکند. این قطار به مسیرهای اصلی در پاریس، بروکسل و آمستردام و با سرعتی تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت حرکت میکند.
بخش عمده تردد میان این کشورها با انگلیس از این راه انجام میشود و این اختلال در آستانه سفرهای سال نو میلادی مشکلات و سرگردانیهایی را برای هزاران مسافر ایجاد کرده است.