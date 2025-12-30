محمد بن علی بن موسی مشهور به جواد الائمه (ع) و امام محمدِ تقی، امام نهم شیعیان در دهم رجب سال ۱۹۵هجری قمری در مدینه‌ی منوره دیده به جهان گشود.

پدر بزرگوار امام جواد (ع) حضرت امام رضا (ع) و مادرش بانوی گرامی و با فضیلتی به نام «سبیکه» است که امام رضا (ع) او را «خیزران» نامید. امام جواد علیه السلام به عنوان مولودی پر برکت یاد شده است.



امام محمدتقی (ع) به دلیل سخاوت بسیار و برآورده کننده نیاز‌ها به جوادالائمه (ع) یا باب الحوائج معروف است.