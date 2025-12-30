دهم رجب سالروز ولادت حضرت جواد ائمه (ع)
دهم رجب سالروز ولادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمدتقی جوادالائمه (ع) میوه دل ثامن الحجج حضرت امام رضا (علیه السلام) است.
، محمد بن علی بن موسی مشهور به جواد الائمه (ع) و امام محمدِ تقی، امام نهم شیعیان در دهم رجب سال ۱۹۵هجری قمری در مدینهی منوره دیده به جهان گشود.
پدر بزرگوار امام جواد (ع) حضرت امام رضا (ع) و مادرش بانوی گرامی و با فضیلتی به نام «سبیکه» است که امام رضا (ع) او را «خیزران» نامید. امام جواد علیه السلام به عنوان مولودی پر برکت یاد شده است.
امام محمدتقی (ع) به دلیل سخاوت بسیار و برآورده کننده نیازها به جوادالائمه (ع) یا باب الحوائج معروف است.
این امام بزرگوار به ابن الرضا نیز معروف است و دلیل آن این است که بسیاری افراد وی را تنها پسر حضرت رضا (ع) میدانند.
مقبره وی در شهر کاظمین عراق و در جوار بارگاه امام موسی کاظم (ع) واقع شده است.